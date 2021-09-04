Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Ниедрландов, Мазепин — 18-й

В Зандворте завершилась третья свободная практика Гран-при Нидерландов. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третье время у напарника Боттаса Льюиса Хэмилтона.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 18-е время, опередив на две десятые секунды своего напарника Мика Шумахера, у которого 20-й результат.
Тренировка прерывалась красными флагами из-за аварии гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса в третьем повороте.
Гран-при Нидерландов. Третья тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.09,623
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,556
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,794
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,903
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,047
6. Ландо Норрис («Макларен») +1,158
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,219
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,249
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,273
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,382
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,390
12. Николас Латифи («Уильямс») +1,460
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,557
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1,651
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,676
16. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +2,317
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,357
18. Никита Мазепин («Хаас») +2,513
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2,539
20. Мик Шумахер («Хаас») +2,743.
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