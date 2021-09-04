В Сочи отреагировали на то, что вместе с Формулой-1 и Формулой-2 примут этап Ф-3

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал тот факт, что финальный этап сезона-2021 Формулы-3 состоится на «Сочи Автодроме» в рамках Гран-при России Формулы-1.



«Организация дополнительного этапа гоночной серии меньше, чем за месяц до старта соревнований, — вызов, который приятно решать! Мы уверены, что высокий уровень подготовки к сентябрьскому уик-энду основного чемпионата позволит нам принять гонки молодёжной серии на высшем уровне. Главная радость будет у российских болельщиков — ещё больше гонок, а серия станет дополнительным поводом поболеть за нашего гонщика Александра Смоляра. Будем надеяться, родные стены ему помогут. Традиционно гонки Формулы-2 и Формулы-3 в Сочи для российских пилотов всегда более удачны», — приводит слова Титова пресс-служба «Росгонок».



Напомним, в этом году Гран-при России — 2021 пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября. В ходе гоночного уик-энда можно будет наблюдать не только борьбу лучших пилотов мира: в Олимпийском парке с самого утра будет организована насыщенная программа с интерактивными площадками и яркая музыкальная программа вечером. Среди участников музыкальной площадки уже объявлены группа «Звери» и Иван Дорн, а хедлайнером концертной программы станет группа «Би-2», которая даст концерт с симфоническим оркестром.

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