Стюарды расследуют инцидент между Мазепиным и Феттелем в квалификации ГП Нидерландов

Стюарды Гран-при Нидерландов будут расследовать инцидент с участием российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина и немецкого пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, произошедший в конце первого сегмента квалификации. Расследование будет проведено по окончании квалификации, свои объяснения даст и второй пилот «Хааса» Мик Шумахер.
Феттель находился на своём быстром круге, когда на последнем секторе трассы «Зандворт» догнал группу гонщиков, которые только готовились к финальной попытке. Большая часть пилотов держалась строго друг за другом, но Никита Мазепин попробовал опередить партнёра по «Хаасу» Мика Шумахера, в итоге два автомобиля американской команды фактически перекрыли всю трассу и вынудили Феттеля сбросить скорость.
По итогам квалификации Феттель занял 17-е место, Мазепин — 20-е.
Полностью фотографию инцидента можно в «твиттере» Формулы-1.
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