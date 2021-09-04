В Сочи состоится заключительный этап Формулы-3

Седьмой и заключительный этап соревнований Формулы-3 в 2021 году состоится в Сочи с 24 по 26 сентября. Гран-при России заменит в сезоне этап в США.

Это изменение календаря было согласовано всеми заинтересованными сторонами после неизбежных логистических изменений, которые сильно повлияли на общую стоимость запланированного для Формулы-3 мероприятия в Остине (США).

«Я хочу поблагодарить Формулу-1 и ФИА, наши команды и всех вовлечённых лиц, включая промоутеров Сочи, за то, что они так быстро согласились на эти изменения. Мы рады снова привезти наши две категории в Россию, но я также сожалею, что не привёз Формулу-3 в Остин в этом году, и с нетерпением жду гонок там в будущем», — говорится в заявлении генерального директора Формулы-3 Бруно Мишеля.

Отметим, что в те же даты в Сочи также пройдут этапы Гран-при Формулы-2 и Формулы-1.