Льюис Хэмилтон поблагодарил голландских болельщиков, которые его освистывали

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал интервью после квалификации Гран-при Нидерландов, в которой британец занял второе место, уступив только Максу Ферстаппену.

«Хочу сказать большое спасибо всем голландским болельщикам здесь. Какое удивительное место, какая удивительная трасса, мне очень нравится приезжать в эту страну, и я очень ценю такой приём. Здесь отличные спортивные болельщики.



Макс проехал потрясающий круг, а я был так близко, пытаясь догнать его. Из-за того, что вчерашняя сессия была пропущена, день стал немного сложнее, но я выложился полностью, однако он проехал совершенно фантастический круг», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Во время интервью голландские болельщики освистывали пилота.

Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив полсекунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.