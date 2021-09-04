Льюис Хэмилтон поблагодарил голландских болельщиков, которые его освистывали

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал интервью после квалификации Гран-при Нидерландов, в которой британец занял второе место, уступив только Максу Ферстаппену.
«Хочу сказать большое спасибо всем голландским болельщикам здесь. Какое удивительное место, какая удивительная трасса, мне очень нравится приезжать в эту страну, и я очень ценю такой приём. Здесь отличные спортивные болельщики.
Макс проехал потрясающий круг, а я был так близко, пытаясь догнать его. Из-за того, что вчерашняя сессия была пропущена, день стал немного сложнее, но я выложился полностью, однако он проехал совершенно фантастический круг», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Во время интервью голландские болельщики освистывали пилота.
Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив полсекунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.
- 4 сентября 2021
-
18:51
-
18:14
-
18:14
-
18:04
-
17:58
-
17:23
-
16:54
-
16:41
-
15:51
-
15:47
-
15:19
-
14:15
-
14:05
-
13:09
-
12:21
-
11:47
-
11:24
-
10:46
-
10:41
-
09:49
-
09:00
-
01:47
-
00:01
- 3 сентября 2021
-
22:55
-
21:47
-
21:17
-
20:49
-
20:46
-
20:39
-
19:55
-
19:35
-
18:56
-
17:26
-
17:01
-
16:12