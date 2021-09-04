Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал интервью после победы в квалификационном заезде Гран-при Нидерландов.
«Это удивительное чувство — получить здесь поул-позицию. Публика здесь невероятная, и сегодняшний день тоже был очень хорошим. Машиной было очень приятно управлять, и эту трассу можно только похвалить.
Это лучшая стартовая позиция, но это не значит, что я ожидаю, будто бы завтра гонка будет лёгкой. Много кругов, и шины испытывают трудности на высоких скоростях. Но сегодня всё было хорошо, поэтому, конечно, я надеюсь, что завтра удастся завершить гонку на первом месте», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив полсекунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.
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