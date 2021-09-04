Ферстаппен чуть не потерял поул-позишен из-за сбоя в работе DRS

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен мог увереннее выиграть квалификацию Гран-при Нидерландов Формулы-1, если бы не технические проблемы на финальной попытке. Как выяснилось, у голландца не полностью сработала система DRS на финишной прямой.
«Мы видели, что он потерял в максимальной скорости на финальной прямой. Похоже, DRS не открылась как следует, так что, вероятно, он потерял на этом десятую или полторы», — рассказал глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
«Я не имел представления, что крыло закрыто. Это неидеально. Тем более что до этого я дважды переключил передачу на кочке в третьем повороте и из-за этого потерял полторы десятые. Определённо, в запасе было больше времени. К счастью, всё равно оказалось достаточно для поула», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.
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