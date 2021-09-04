Мазепин и Шумахер избежали штрафа за блокировку Феттеля

Стюарды Гран-при Нидерландов Формулы-1 приняли решение не наказывать гонщиков «Хааса» Никиту Мазепина и Мика Шумахера за то, что они помешали в квалификации немецкому пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю.



Феттель находился на быстром круге, когда догнал целую группу машин, которые только готовились к финальной попытке в первом сегменте. При этом Мазепин попробовал опередить Шумахера, и вдвоём гонщики «Хааса» фактически полностью перекрыли трассу, не дав Феттелю шанса обогнать их и избежать потери времени.



Стюарды постановили, что Феттель, без сомнений, пострадал в этой ситуации, однако учли мнение самого Себастьяна, что в том месте трассы оказалось слишком много машин. По мнению судей, нельзя говорить, что Мазепин и Шумахер допустили «необязательную блокировку». С этой позицией согласились все пилоты и представители их команд.