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Мазепин и Шумахер избежали штрафа за блокировку Феттеля

Мазепин и Шумахер избежали штрафа за блокировку Феттеля
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Стюарды Гран-при Нидерландов Формулы-1 приняли решение не наказывать гонщиков «Хааса» Никиту Мазепина и Мика Шумахера за то, что они помешали в квалификации немецкому пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю.

Феттель находился на быстром круге, когда догнал целую группу машин, которые только готовились к финальной попытке в первом сегменте. При этом Мазепин попробовал опередить Шумахера, и вдвоём гонщики «Хааса» фактически полностью перекрыли трассу, не дав Феттелю шанса обогнать их и избежать потери времени.

Стюарды постановили, что Феттель, без сомнений, пострадал в этой ситуации, однако учли мнение самого Себастьяна, что в том месте трассы оказалось слишком много машин. По мнению судей, нельзя говорить, что Мазепин и Шумахер допустили «необязательную блокировку». С этой позицией согласились все пилоты и представители их команд.

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