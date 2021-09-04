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Видео: Мазепин и Шумахер перекрывают трассу Феттелю

Видео: Мазепин и Шумахер перекрывают трассу Феттелю
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, случившегося в конце первого сегмента квалификации Гран-при Нидерландов на трассе «Зандворт». Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель находился на быстром круге, когда догнал группу пилотов, которые только готовились к своим попыткам. При этом российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин попытался опередить партнёра по команде Мика Шумахера, пилоты поравнялись и тем самым фактически перекрыли трассу для Феттеля. Себастьян потерял шанс улучшить свой результат и не прошёл во второй сегмент квалификации.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

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