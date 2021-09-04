Расселл объяснил свою аварию в квалификации Гран-при Нидерландов

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл взял на себя вину за аварию во время квалификации Гран-при Нидерландов, в которой показал 11-й результат.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

«Я подошёл к предпоследнему повороту, и там у меня начали «уходить» шины. Я слишком сильно атаковал в последнем повороте и потерял контроль над задней частью машины. Очень жаль команду, потому что мы не хотели так заканчивать квалификацию.



Есть небольшое повреждение задней подвески, так что штрафов быть не должно, никаких проблем и ничего такого, что парни не смогли бы исправить за ночь. Жаль команду, потому что я мог попасть в первую десятку.

На этой трассе очень много правых поворотов, так что передние левые шины и задние левые шины получают сильную нагрузку», — приводит слова Расселла GPFans.