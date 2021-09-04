Сайнс рассказал о причинах его аварии на Гран-при в Нидерландах

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что его авария в финальной практике на Гран-при в Нидерландах произошла потому, что он отступил от гоночной линии всего на 20 сантиметров.
«Это произошло очень быстро. Вначале я даже не понял, что произошло.
Потом немного проанализировал ситуацию, немного успокоился. После того, что я увидел в квалификации, стало ясно, что в сантиметрах от гоночной траектории сцепление с трассой явно меньше, чем на самой траектории. Всё из-за песка.
Должно быть, на этом круге я промахнулся мимо апекса где-то на 20 сантиметров, после этого вы могли видеть, что я поднял немного пыли, и думаю, что этого достаточно, чтобы создать аварию на этой трассе
Механики проделали невероятную работу, чтобы собрать всё воедино и позволить мне выйти на старт. Мы иногда много говорим о том, что гонщики Формулы-1 — особенные, но механики Формулы 1 невероятны, и особенно те парни, которые работали сегодня» — цитирует пилота RaceFans.
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