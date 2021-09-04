В «Астон Мартин» объяснили, откуда пошли слухи о замене Феттеля на Алонсо

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» отреагировала на слухи, согласно которым владелец гоночного коллектива Лоуренс Стролл предлагал контракт на сезон-2022 двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо. Согласно этой информации, Алонсо мог заменить в составе команды Себастьяна Феттеля, однако в итоге испанец принял решение остаться в составе «Альпин».
«Лоуренс Стролл не предлагал выступать за команду Фернандо Алонсо, как это сообщалось в СМИ. У Лоуренса был обед с Флавио Бриаторе (менеджером Алонсо. — Прим. «Чемпионата») в Сардинии во время летнего перерыва. Лоуренс и Флавио — друзья. Они много раз за долгие годы обедали вместе в Сардинии. Это просто общение, ничего более», — заявил официальный представитель «Астон Мартин» в ответ на запрос Autosport.
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