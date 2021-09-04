Серхио Перес рассказал, почему провалился в квалификации Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о причинах, из-за которых он провалился в квалификации Гран-при Нидерландов.

Мексиканец показал худший результат квалификации в сезоне — он не сумел пройти даже во второй сегмент, показав 16-й результат.

«По-моему, мы с командой неправильно оценили пару моментов. Возможно, у меня было слишком много топлива в начале квалификации, и моего преимущества на первом круге оказалось меньше, чем мы прогнозировали, а на втором я попал в трафик на пит-лейн.

Думаю, нам не хватило полутора секунд. Это очень обидно, ведь сегодня у нас определённо был тот темп, который мог бы позволить занять мне первый ряд. Завтра будет очень тяжело, но я с нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы попытаться набрать очки», — приводит слова Переса Racer.