«Ред Булл» использует провал Переса для избежания будущего штрафа за моторы

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что команда использует провальное выступление пилота Серхио Переса в квалификации Гран-при Нидерландов для избежания будущего штрафа за моторы.

Мексиканец продемонстрировал худший результат квалификации в сезоне — он не сумел пройти даже во второй сегмент, показав 16-й результат.

«Мы должны заменить как можно больше деталей двигателя. Так мы сможем ограничить ущерб и избежать штрафов до конца сезона», — приводит слова Марко GPBlog.

Победу в квалификации одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место по итогам заезда занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник Валттери Боттас.



Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив полсекунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.