Норрис: мы быстрее, чем несколько машин впереди нас, так что поборемся за очки

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов, в которой он занял 13-е место.

«Это не совсем то, на что мы рассчитывали — я просто не сделал всё наилучшим образом. Я не чувствовал себя слишком уверенно в квалификации. Возможно, это была самая близкая квалификация за весь год. Обидно, ведь в этой гонке нам действительно нужно было быть сильными, но мы просто не справились.

Мы также не получили последнюю возможность попробовать ещё раз из-за красного флага. Это сделает наш заезд очень сложным, но я думаю, что мы определенно быстрее, чем несколько машин впереди нас, так что, надеюсь, мы все же сможем набрать несколько очков», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».