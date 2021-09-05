Джовинацци надеется сохранить место в Ф-1 после успешного выступления в Нидерландах

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци выразил надежду на сохранение места в команде после лучшей в своей карьере квалификации на Гран-при Нидерландов.

«Конечно, это выступление должно мне помочь, но мы знаем, как бывает в Формуле-1. Я много раз говорил, что если буду делать свою работу, то сохраню своё место — и это именно то, что я делал в последние два года.

Я и моя команда сделали в квалификации всё, что было в наших силах. Занять седьмое место — это замечательно. Главная цель на гонку — сохранить эту позицию», — приводит слова итальянца Crash.net.

Победу в квалификации одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место по итогам заезда занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник Валттери Боттас.



Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив полсекунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.