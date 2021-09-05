Николас Латифи получит штраф на Гран-при Нидерландов после замены коробки передач

Пилот команды «Уильямс» Николас Латифи будет оштрафован на пять мест на стартовой решётке Гран-при Нидерландов за замену коробки передач после повреждения, полученного в аварии во время квалификации. Канадский гонщик начнёт заезд с 19-й позиции.

«Я слегка неверно выбрал точку торможения и задел траву. Это настолько скоростной поворот, что ты уже не можешь восстановить контроль над машиной. Красный флаг нам помешал, но даже на уже использованных шинах я видел, что улучшаю своё время, поэтому сильно атаковал.



Это был сильный удар, но эти машины очень безопасны, и я чувствую себя хорошо.



Повреждений было довольно много, так что прошу прощения у парней и девушек, которые будут усердно работать над их устранением завтра», — приводит слова Латифи GPFans.