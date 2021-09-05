Ален Прост считает, что новые столкновения между Хэмилтоном и Ферстапенном неизбежны

Советник команды «Альпин», четырёхкратный чемпион мира Ален Прост высказался по поводу пилотов Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстапенна.

«Как болельщики, вы хотите видеть ожесточенную борьбу гонщиков, как это сейчас делают Макс и Льюис. То, что произошло в Сильверстоуне, не обязательно то, что вы хотите видеть, но это почти неизбежно.



Я надеюсь, что это не будет происходить слишком часто. Макс — боец, который может оказать давление на Льюиса, и это, конечно, здорово для спорта.



Все являются поклонниками Ферстапенна с тех пор, как он начал выступать в Формуле-1. Я до сих пор помню, как брал у него интервью после его первой победы и был поражен тем, насколько зрелым он был уже тогда.



Конечно, он совершал свои ошибки, но это часть процесса. Сейчас он уже почти не ошибается и имеет богатый опыт», — приводит слова Алена GrandPX.news.