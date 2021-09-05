Франц Тост: не вижу никого в качестве альтернативы Юки Цуноде

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост наменкул, что гонщик Юки Цунода останется в команде на следующий сезон. Напомним, ранее японец выражал сомнение по поводу того, сможет ли он остаться в Формуле-1 из-за нестабильных результатов.

«Я не вижу никого в качестве альтернативы Юки. Современная Формула 1 невероятно сложна, поэтому я всегда говорю о том, что новому гонщику нужно три года. После этого периода времени всё должно стать для гонщика привычным, и только тогда раскроется его истинный потенциал», — приводит слова Тоста GrandPX.news.

Ранее немецкая пресса сообщала, что соглашение «Альфа Таури» с японским пилотом на 2022 год будет подтверждено перед Гран-при Италии Формулы-1 или уже в дни этапа в Монце — домашней гонке для команды.