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Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Хэмилтон — второй, Мазепин сошёл

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Хэмилтон — второй, Мазепин сошёл
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На автодроме в Зандворте завершилась гонка Гран-при Нидерландов. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим финишировал напарник Льюиса Валттери Боттас.

Российский гонщик Никита Мазепин сошёл с дистанции из-за проблем с гидравликой, его напарник Мик Шумахер финишировал 18-м.

Гран-при Нидерландов. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Валттери Боттас («Мерседес»)
4. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Фернандо Алонсо («Альпин»)
7. Карлос Сайнс («Феррари»)
8. Серхио Перес («Ред Булл»)
9. Эстебан Окон («Альпин»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
11. Даниэль Риккардо («Макларен»)
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
15. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Мик Шумахер («Хаас»)
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход
20. Никита Мазепин («Хаас») — сход.

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