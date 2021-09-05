Ферстаппен опередил Хэмилтона и вышел в лидеры личного зачёта Формулы-1 сезона-2021

В Зандворте завершился очередной этап Формулы-1. Победителем Гран-при Нидерландов стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.



Благодаря этому Макс Ферстаппен сумел опередить Льюиса Хэмилтона в личном зачёте и вновь выйти в лидеры чемпионата. Преимущество голландского гонщика составляет три очка.



В Кубке конструкторов «Феррари» опередила «Макларен» и вышла на третью позицию в зачёте.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 224,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 221,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 123

4. Ландо Норрис («Макларен») — 114

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 108

6. Шарль Леклер («Феррари») — 92

7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 89,5

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 66

9. Даниэль Риккардо («Макларен») — 56

10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 46

11. Эстебан Окон («Альпин») — 44

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 35

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 18

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 18

15. Джордж Расселл («Уильямс») — 13

16. Николас Латифи («Уильямс») — 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1

19. Мик Шумахер («Хаас») — 0

20. Никита Мазепин («Хаас») — 0

21. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 0.



Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» — 344,5 очка

2. «Ред Булл» — 332,5

3. «Феррари» — 181,5

4. «Макларен» — 170

5. «Альпин» — 90

6. «Альфа Таури» — 84

7. «Астон Мартин» — 53

8. «Уильямс» — 20

9. «Альфа Ромео» — 3

10. «Хаас» — 0.