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Ферстаппен опередил Хэмилтона и вышел в лидеры личного зачёта Формулы-1 сезона-2021

Ферстаппен опередил Хэмилтона и вышел в лидеры личного зачёта Формулы-1 сезона-2021
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В Зандворте завершился очередной этап Формулы-1. Победителем Гран-при Нидерландов стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Благодаря этому Макс Ферстаппен сумел опередить Льюиса Хэмилтона в личном зачёте и вновь выйти в лидеры чемпионата. Преимущество голландского гонщика составляет три очка.

В Кубке конструкторов «Феррари» опередила «Макларен» и вышла на третью позицию в зачёте.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 224,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 221,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 123
4. Ландо Норрис («Макларен») — 114
5. Серхио Перес («Ред Булл») — 108
6. Шарль Леклер («Феррари») — 92
7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 89,5
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 66
9. Даниэль Риккардо («Макларен») — 56
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 46
11. Эстебан Окон («Альпин») — 44
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 35
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 18
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 18
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 13
16. Николас Латифи («Уильямс») — 7
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1
19. Мик Шумахер («Хаас») — 0
20. Никита Мазепин («Хаас») — 0
21. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 0.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 344,5 очка
2. «Ред Булл» — 332,5
3. «Феррари» — 181,5
4. «Макларен» — 170
5. «Альпин» — 90
6. «Альфа Таури» — 84
7. «Астон Мартин» — 53
8. «Уильямс» — 20
9. «Альфа Ромео» — 3
10. «Хаас» — 0.

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