Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов

Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов.

«Это просто невероятно. Мы многое ждали от этих выходных, оправдывать ожидания всегда непросто, но я счастлив, что смог выиграть гонку и вернуться в лидеры чемпионата. Потрясающий день и невероятная публика.

Старт сегодня был очень важен, и, думаю, мы провели его хорошо. Конечно, «Мерседес» пытался усложнить нам задачу, но мы на протяжении всей гонки хорошо противостояли им. Мы можем быть довольны выступлением команды сегодня», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.

Для Ферстаппена эта победа стала седьмой в сезоне-2021 и 17-й в карьере. Перед Гран-при Италии он опережает Льюиса Хэмилтона на три очка в личном зачёте.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021