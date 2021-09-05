Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов.



«Это просто невероятно. Мы многое ждали от этих выходных, оправдывать ожидания всегда непросто, но я счастлив, что смог выиграть гонку и вернуться в лидеры чемпионата. Потрясающий день и невероятная публика.



Старт сегодня был очень важен, и, думаю, мы провели его хорошо. Конечно, «Мерседес» пытался усложнить нам задачу, но мы на протяжении всей гонки хорошо противостояли им. Мы можем быть довольны выступлением команды сегодня», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.

Для Ферстаппена эта победа стала седьмой в сезоне-2021 и 17-й в карьере. Перед Гран-при Италии он опережает Льюиса Хэмилтона на три очка в личном зачёте.