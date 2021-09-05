Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал сход на Гран-при Нидерландов из-за технических проблем.
«Я расстроен, что пришлось сойти, ведь моя работа — управлять машиной, а за последние гоночные уик-энды я проехал недостаточно много. К счастью, моей вины в этом нет. У меня была хорошая гонка, было весело. У меня был очень хороший первый круг, и потом я старался делать то, что в наших силах.
К сожалению, пришлось реагировать на проблемы с гидравликой: мы понизили мощность двигателя, из-за чего нас прошёл Роберт Кубица. Затем в качестве мер предосторожности нам пришлось остановить машину и сойти. Я делал максимум возможного и просто хочу добиваться наилучшего результата для команды. Но сегодня было не суждено», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
- 5 сентября 2021
-
20:36
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
19:17
-
18:36
-
17:59
-
17:36
-
15:22
-
14:33
-
13:55
-
13:25
-
13:18
-
12:49
-
12:28
-
11:56
-
11:09
-
11:00
-
09:59
-
00:54
-
00:24
- 4 сентября 2021
-
22:19
-
21:54
-
21:39
-
21:09
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:12
-
20:03
-
20:00
-
19:25
-
18:51
-
18:14
-
18:14