Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал сход на Гран-при Нидерландов из-за технических проблем.



«Я расстроен, что пришлось сойти, ведь моя работа — управлять машиной, а за последние гоночные уик-энды я проехал недостаточно много. К счастью, моей вины в этом нет. У меня была хорошая гонка, было весело. У меня был очень хороший первый круг, и потом я старался делать то, что в наших силах.



К сожалению, пришлось реагировать на проблемы с гидравликой: мы понизили мощность двигателя, из-за чего нас прошёл Роберт Кубица. Затем в качестве мер предосторожности нам пришлось остановить машину и сойти. Я делал максимум возможного и просто хочу добиваться наилучшего результата для команды. Но сегодня было не суждено», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».