Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг рассказал, что Netflix позвали на подписание контракта Расселла с «Мерседесом»

Росберг рассказал, что Netflix позвали на подписание контракта Расселла с «Мерседесом»
Комментарии

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг сообщил, что после завершения Гран-при Нидерландов представителей стримингового сервиса Netflix позвали в офис руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, чтобы заснять момент подписания контракта с британским гонщиком Джорджем Расселлом для нового сезона документального сериала Drive to Survive.

«Кстати, по поводу Джорджа Расселла у меня есть слух. В офис к Тото Вольфу позвали некий стриминговый сервис, чтобы они могли заснять момент подписания контракта. Эти слухи ходят в паддоке», — сказал Нико Росберг в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что соответствующее объявление может быть сделано уже в дни Гран-при Италии, который пройдёт с 10 по 12 сентября. Ожидается, что Расселл заменит в «Мерседесе» Валттери Боттаса.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021