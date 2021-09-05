Росберг рассказал, что Netflix позвали на подписание контракта Расселла с «Мерседесом»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг сообщил, что после завершения Гран-при Нидерландов представителей стримингового сервиса Netflix позвали в офис руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, чтобы заснять момент подписания контракта с британским гонщиком Джорджем Расселлом для нового сезона документального сериала Drive to Survive.



«Кстати, по поводу Джорджа Расселла у меня есть слух. В офис к Тото Вольфу позвали некий стриминговый сервис, чтобы они могли заснять момент подписания контракта. Эти слухи ходят в паддоке», — сказал Нико Росберг в эфире Sky Sports.



Ранее сообщалось, что соответствующее объявление может быть сделано уже в дни Гран-при Италии, который пройдёт с 10 по 12 сентября. Ожидается, что Расселл заменит в «Мерседесе» Валттери Боттаса.