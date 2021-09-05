Глава «Хааса» дал свою оценку инциденту между Мазепиным и Шумахером

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился своим мнением об инциденте между Миком Шумахером и Никитой Мазепиным на первом круге гонки Гран-при Нидерландов, когда россиянин жёстко заблокировал атаку немца. Вероятно, именно в этом эпизоде Мик повредил переднее антикрыло.



«Нет одного человека, на которого можно возложить вину. Нам нужно поработать над этим, быть конструктивными. У нас прошла встреча после инженерного брифинга. Мы не пришли к какому-то заключению.



План в том, чтобы встретиться до Монцы и посмотреть, что нам нужно сделать, чтобы избежать такого в будущем, потому что эта ситуация никому не поможет. Я попробовал это объяснить. И мы поработаем над этим. И мы будем работать дальше, пока не решим проблему.



Был ли манёвр Никиты опасным? Думаю, всегда можно сказать, что эпизод опасный. Можно избегать опасности. Не думаю, что этот манёвр был грязным, если честно. В таком сценарии для танго всегда нужны двое», — приводит слова Штайнера Autosport.