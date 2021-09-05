Ральф Шумахер заявил, что Никита Мазепин не заслуживает места в Формуле-1

Экс-пилот Формулы-1, дядя Мика Шумахера Ральф раскритиковал российского гонщика «Хааса» Никиту Мазепина за опасную борьбу с Миком на первом круге Гран-при Нидерландов. Мазепин жёстко заблокировал напарника в начале стартовой прямой.
«Такая агрессия на подобных скоростях просто опасна для жизни. Если происходит что-то такое, это опасно. Команда должна что-то сделать. Никита должен смириться: если Мик настолько рядом, то нужно позволять ему обгонять.
Заслужил ли Мазепин место в Ф-1? Нет. Риск, который он приносит с собой, не соответствует его таланту. Похоже, он требует от себя слишком многого и потому расстроен. Деньги не могут давать право причинять серьёзный ущерб другим. Гюнтеру нелегко, однако сейчас он должен вмешаться», — приводит слова Шумахера F1-Insider.
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