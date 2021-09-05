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Норрис рассказал, как контакт двух машин позволил Пересу его опередить

Норрис рассказал, как контакт двух машин позволил Пересу его опередить
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал острую борьбу с Серхио Пересом на Гран-при Нидерландов. Пилоты допустили два контакта в первом повороте, после чего мексиканец всё же вышел вперёд.

«Вся машина сильно подпрыгнула. Так что моя нога сошла с педали газа — я подумал, что-то случилось, подумал, что отказал мотор. Но затем я снова нажал на газ и зашёл в поворот, молясь, что подвеска не сломана. Был некоторый риск. Я всё равно старался пройти его обратно, оставался бок о бок, но потеря импульса в момент, когда я убрал ногу с газа, стоила мне позиции.

Я не могу смотреть в зеркало весь поворот, отчасти нужно действовать, исходя из своих суждений и ожиданий от него. Он знал, что я не собираюсь облегчать ему жизнь, а я — что он попробует обойти меня снаружи. Думаю, я оставил ему достаточно места. Нужно посмотреть повторы. Но, конечно, я намерен разгоняться и пытаться выжать его, не облегчая жизнь. Но при этом я не собираюсь допускать контакты, выдавливать его с трассы или делать что-то такое. Когда я последний раз так сделал, то получил штраф. Я не тупой, не глупый, но я не собираюсь легко его пропускать», — приводит слова Норриса RaceFans.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

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