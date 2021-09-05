«Я просто прикалываюсь». Боттас не собирался ставить лучший круг в Зандворте

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ещё во время гонки Гран-при Нидерландов подтвердил, что не собирался пытаться отобрать лучший круг у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Во время гонки на последних кругах Боттас заехал на пит-стоп за свежей резиной и поставил лучший круг, однако на последнем круге это достижение, а вместе с ним и одно очко отобрал Хэмилтон, ведущий борьбу за титул с Максом Ферстаппеном.
Как оказалось, Боттас сознательно оставил Хэмилтону запас почти в секунду, чтобы не пытаться претендовать на это дополнительное очко.
«Валттери, это Джеймс. Пожалуйста, откажись от попытки поставить лучший круг до конца этого круга», — сказал главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз Боттасу.
«Да я просто прикалываюсь», — ответил Боттас.
«Я знаю, это сильный круг», — подтвердил Ваулз.
После этого Валттери сбросил скорость до линии старт/финиш.
«Спасибо», — отреагировал Ваулз.
- 5 сентября 2021
-
22:10
-
21:58
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:11
-
21:05
-
21:01
-
20:53
-
20:36
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
19:17
-
18:36
-
17:59
-
17:36
-
15:22
-
14:33
-
13:55
-
13:25
-
13:18
-
12:49
-
12:28
-
11:56
-
11:09
-
11:00
-
09:59
-
00:54
-
00:24
- 4 сентября 2021
-
22:19
-
21:54
-
21:39
-
21:09
-
20:48