«Я просто прикалываюсь». Боттас не собирался ставить лучший круг в Зандворте

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ещё во время гонки Гран-при Нидерландов подтвердил, что не собирался пытаться отобрать лучший круг у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Во время гонки на последних кругах Боттас заехал на пит-стоп за свежей резиной и поставил лучший круг, однако на последнем круге это достижение, а вместе с ним и одно очко отобрал Хэмилтон, ведущий борьбу за титул с Максом Ферстаппеном.



Как оказалось, Боттас сознательно оставил Хэмилтону запас почти в секунду, чтобы не пытаться претендовать на это дополнительное очко.



«Валттери, это Джеймс. Пожалуйста, откажись от попытки поставить лучший круг до конца этого круга», — сказал главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз Боттасу.



«Да я просто прикалываюсь», — ответил Боттас.



«Я знаю, это сильный круг», — подтвердил Ваулз.



После этого Валттери сбросил скорость до линии старт/финиш.



«Спасибо», — отреагировал Ваулз.