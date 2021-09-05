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«Я просто прикалываюсь». Боттас не собирался ставить лучший круг в Зандворте

«Я просто прикалываюсь». Боттас не собирался ставить лучший круг в Зандворте
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ещё во время гонки Гран-при Нидерландов подтвердил, что не собирался пытаться отобрать лучший круг у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Во время гонки на последних кругах Боттас заехал на пит-стоп за свежей резиной и поставил лучший круг, однако на последнем круге это достижение, а вместе с ним и одно очко отобрал Хэмилтон, ведущий борьбу за титул с Максом Ферстаппеном.

Как оказалось, Боттас сознательно оставил Хэмилтону запас почти в секунду, чтобы не пытаться претендовать на это дополнительное очко.

«Валттери, это Джеймс. Пожалуйста, откажись от попытки поставить лучший круг до конца этого круга», — сказал главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз Боттасу.

«Да я просто прикалываюсь», — ответил Боттас.

«Я знаю, это сильный круг», — подтвердил Ваулз.

После этого Валттери сбросил скорость до линии старт/финиш.

«Спасибо», — отреагировал Ваулз.

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