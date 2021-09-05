Источник назвал даты объявлений о контрактах Боттаса и Расселла

Французский телеканал Canal+ назвал вероятные даты, в которые команды Формулы-1 «Альфа Ромео» и «Мерседес» сделают объявления насчёт контрактов с гонщиками на сезон-2022 чемпионата мира. По данным французов, уже в понедельник, 6 сентября, «Альфа Ромео» подтвердит соглашение с финским гонщиком Валттери Боттасом, который должен покинуть «Мерседес» по окончании нынешнего сезона.
Что касается преемника Боттаса, то уже во вторник, 7 сентября, «Мерседес» должен подтвердить переход в команду своего воспитанника Джорджа Расселла, который проводит свой третий сезон в Формуле-1 в составе «Уильямса».
Ранее чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал о слухах, согласно которым контракт между Расселлом и «Мерседесом» был подписан на Гран-при Нидерландов в присутствии съёмочной группы Netflix.
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