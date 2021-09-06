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Хорнер рассказал, что ситуация с переходом Албона разрешится в течение недели

Хорнер рассказал, что ситуация с переходом Албона разрешится в течение недели
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал высказывание главы «Мерседеса» Тото Вольфа, заявившего, что он не пытался препятствовать переходу Александера Албона в стан «Уильямса», но что таиландец при этом должен отказаться от связей с «Ред Булл».

«Комментарий Вольфа немного странный. Конечно, «Мерседес» имеет огромное влияние. Но я уверен, что «Уильямс» выберет тех пилотов, которых захочет. У нас были очень продуктивные обсуждения по данному вопросу. Надеюсь, ситуация разрешится к концу недели или около того. Сам Албон отдаёт предпочтение «Уильямсу»», — цитирует Хорнера The Race.

Ранее сообщалось, что на Албона также претендует «Альфа Ромео», где принадлежность Александера к системе «Ред Булл» не будет иметь никакого значения.

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