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Хэмилтон призвал «Мерседес» обновить его машину, чтобы конкурировать с «Ред Булл»

Хэмилтон призвал «Мерседес» обновить его машину, чтобы конкурировать с «Ред Булл»
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал свою команду обновить его машину после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Нидерландов. Хэмилтон отметил, что обновления «Ред Булла» начали давать результат.

«Они были очень быстрыми. Думаю, это самая высокая скорость за весь год. Они обновили машину, и все увидели эффект. Так что теперь нам тоже нужно поработать. Мы должны привнести что-то новое в нашу машину, чтобы конкурировать с «Ред Булл». Думаю, Макс просто контролировал ситуацию, в то время как я атаковал по максимуму», — цитирует Хэмилтона Racing News 365.

Сейчас Хэмилтон уступает Ферстаппену три балла в общем зачёте, на третьем месте идёт ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, отстающий от Ферстаппена на 101 очко.

Ранее Хэмилтон поблагодарил голландских болельщиков, которые его освистывали.

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