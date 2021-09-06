Ральф Шумахер раскритиковал Переса после Гран-при Нидерландов

Экс-пилот Формулы-1, дядя Мика Шумахера Ральф Шумахер подверг критике пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Мексиканский гонщик занял восьмое место на Гран-при Нидерландов, попав в гоночный инцидент с Никитой Мазепиным уже на первых кругах.
«Обычно такой пилот, как Перес, должен чувствовать себя более уверенно после подписания нового контракта. Но у Серхио почему-то этого не получается. В Зандворте Боттас мог помочь „Мерседесу“, но Перес не мог помочь „Ред Буллу“. С этим нужно что-то делать. Вы не можете позволять себе подобных ошибок», — цитирует Ральфа Шумахера GrandPX.news.
Сейчас Перес занимает пятое место в общем зачёте, имея на счету 108 баллов.
После Гран-при Нидерландов Перес выразил уверенность, что инцидент с Мазепиным стоил ему шестой позиции на финише. Мексиканец отметил, что россиянин очень поздно смещался на торможении.
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