Шульмейстер: Мазепину и Шумахеру будет крайне тяжело оставаться в одной команде

Российский автогонщик Борис Шульмейстер прокомментировал очередной конфликт гонщиков «Хааса» Мика Шумахера и Никиты Мазепина. На Гран-при Нидерландов Никита жёстко заблокировал Мику на стартовой прямой. Возможно, в этом инциденте немец коснулся болида Мазепина и повредил переднее антикрыло, для замены которого вскоре провёл пит-стоп.
«Между Мазепиным и Шумахером искрит по полной программе. Не буду брать ответственность и говорить кто прав, а кто виноват. Но скажу, что им будет крайне тяжело оставаться в одной команде – это точно. Они — два очень ярких человека, за одним из них стоит громкое гоночное имя, а за другим — деньги отца. Может быть, в будущем, Мазепин-старший это наш Стролл.
Формула-1 знает такие противостояния сильных личностей, которые попали в одну команду. Как мне кажется, всё это идёт на пользу королеве автоспорта и увеличивает цифры. А также приковывает наше внимание, потому что один из них наш соотечественник.
Что касается высказывания Ральфа Шумахера в адрес Мазепина. Про Стролла говорили то же самое — и ничего страшного, до сих пор пилотирует и делает это неплохо для коммерческого пилота. У Мазепина есть будущее, всё это ерунда», — сказал Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 6 сентября 2021
-
14:36
-
14:28
-
13:27
-
12:53
-
12:29
-
11:09
-
09:52
-
00:42
- 5 сентября 2021
-
23:58
-
22:43
-
22:10
-
21:58
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:11
-
21:05
-
21:01
-
20:53
-
20:36
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
19:17
-
18:36
-
17:59
-
17:36
-
15:22
-
14:33
-
13:55
-
13:25
-
13:18
-
12:49
-
12:28
-
11:56