Шульмейстер: Мазепину и Шумахеру будет крайне тяжело оставаться в одной команде

Российский автогонщик Борис Шульмейстер прокомментировал очередной конфликт гонщиков «Хааса» Мика Шумахера и Никиты Мазепина. На Гран-при Нидерландов Никита жёстко заблокировал Мику на стартовой прямой. Возможно, в этом инциденте немец коснулся болида Мазепина и повредил переднее антикрыло, для замены которого вскоре провёл пит-стоп.



«Между Мазепиным и Шумахером искрит по полной программе. Не буду брать ответственность и говорить кто прав, а кто виноват. Но скажу, что им будет крайне тяжело оставаться в одной команде – это точно. Они — два очень ярких человека, за одним из них стоит громкое гоночное имя, а за другим — деньги отца. Может быть, в будущем, Мазепин-старший это наш Стролл.



Формула-1 знает такие противостояния сильных личностей, которые попали в одну команду. Как мне кажется, всё это идёт на пользу королеве автоспорта и увеличивает цифры. А также приковывает наше внимание, потому что один из них наш соотечественник.



Что касается высказывания Ральфа Шумахера в адрес Мазепина. Про Стролла говорили то же самое — и ничего страшного, до сих пор пилотирует и делает это неплохо для коммерческого пилота. У Мазепина есть будущее, всё это ерунда», — сказал Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



