Ветров: это Ральфу Шумахеру нет места в Формуле-1, помолчал бы на его месте

Известный российский автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал заявление Ральфа Шумахера, который считает, что Никита Мазепин ведёт себя в гонках Формулы-1 слишком опасно и не заслуживает места в чемпионате мира.



«Считаю, что Мазепин прав. Партнёры партнёрами, но Никита не хочет осознавать своё второе место. Если говорить о правилах, Мазепин платит за всё (смеётся. – Прим. ред. «Чемпионата»). А пропускать Шумахера и оставаться всегда на втором месте, как это делает Боттас, так и останешься вторым навечно.



Что касается высказывания Ральфа Шумахера, не ему решать кому есть место в Формуле-1, а кому — нет. Выдающийся какой-то был? Почему его сейчас нет в Формуле-1? Кими в Ф-1, Кубица тоже, а Ральфа нет. Это значит, ему не место, я бы помолчал на его месте.



На самом деле, без таких разборок Формула-1 превращается в балет. При таких скандалах гонки становятся интереснее. Михаэль тоже был дерзкий в своё время, Монтойя был дерзкий. Всё это присуще молодым пилотам, и такая жестокая борьба – это нормально. Всё становится только красивее», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Новость по теме Ральф Шумахер заявил, что Никита Мазепин не заслуживает места в Формуле-1