Вольф — об уходе Боттаса: вместе с Хэмилтоном они выстроили эталонное партнёрство

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал новость о грядущем уходе из команды Валттери Боттаса. Финский гонщик будет выступать за «Альфа Ромео» со следующего сезона.



«Это не было простым, однозначным решением для нас. Валттери за последние пять сезонов проделал просто фантастическую работу, внеся существенный вклад в командные успехи и рост «Мерседеса». Вместе с Льюисом они выстроили эталонное партнёрство, что стало ценным оружием «Мерседеса» в борьбе за титулы и достижение беспрецедентных успехов. Я рад, что он сумел получить захватывающий вызов от «Альфа Ромео». Он уйдёт из нашей команды, когда придёт время, но навсегда останется частью нашей семьи», — цитирует Вольфа официальный сайт «Мерседеса».



Боттас подписал с «Альфа Ромео» многолетнее соглашение. Точный срок контракта при этом не называется.

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