Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Норрис лидирует с восемью баллами

По итогам Гран-при Нидерландов ни один из гонщиков не получил штрафных баллов, однако в таблице не обошлось без изменений. У Антонио Джовинацци и Льюиса Хэмилтона сгорело сразу по два балла, полученных во время Гран-при Италии 2020 года. Кроме того, до старта гонки в Монце нынешнего сезона сгорят по одному баллу у Серхио Переса и Кими Райкконена.

Лидировать в данном рейтинге продолжает Ландо Норрис, у которого восемь штрафных баллов.