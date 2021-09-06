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Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Норрис лидирует с восемью баллами

Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Норрис лидирует с восемью баллами
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По итогам Гран-при Нидерландов ни один из гонщиков не получил штрафных баллов, однако в таблице не обошлось без изменений. У Антонио Джовинацци и Льюиса Хэмилтона сгорело сразу по два балла, полученных во время Гран-при Италии 2020 года. Кроме того, до старта гонки в Монце нынешнего сезона сгорят по одному баллу у Серхио Переса и Кими Райкконена.

Лидировать в данном рейтинге продолжает Ландо Норрис, у которого восемь штрафных баллов.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Ландо Норрис«Макларен»814 ноября 2021 года — 3 балла
Серхио Перес«Ред Булл»711 сентября 2021 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»625 октября 2021 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»627 марта 2022 года — 3 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Никита Мазепин«Хаас»52 мая 2022 года — 1 балл
Кими Райкконен«Альфа Ромео»511 сентября 2021 года — 1 балл
Валттери Боттас«Мерседес»425 июня 2022 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»418 апреля 2022 года — 1 балл
Джордж Расселл«Уильямс»414 ноября 2021 года — 3 балла
Шарль Леклер«Феррари»36 декабря 2021 года — 2 балла
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»24 июля 2022 года — 2 балла
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»127 сентября 2021 года — 1 балл
Карлос Сайнс«Феррари»115 ноября 2021 года — 1 балл
Пьер Гасли«Альфа Таури»19 мая 2022 года — 1 балл
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