«Ты лучше, чем ты думаешь». Хэмилтон обратился к Боттасу

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к Валттери Боттасу на фоне новостей о его переходе в стан «Альфа Ромео» в следующем сезоне.
«Я безмерно горд, что последние пять лет работал вместе с Валттери Боттасом. Вместе мы были частью команды, которая выиграла четыре Кубка конструкторов и мотивировали друг друга продолжать преодолевать взлёты и падения. Он был лучшим товарищем по команде, с которым мне приходилось работать. Твои скорость и стойкость были впечатляющими, но чем ты действительно выделяешься для меня — это тем, кто ты есть. Ты лучше, чем думаешь, и я знаю, что тебя ждёт светлое будущее.
Спасибо, Валттери, за твою поддержку и потрясающий вклад в эту команду. Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Давай возьмём восьмой титул для команды», — написал в своём «инстаграме» Льюис Хэмилтон.
- 6 сентября 2021
-
18:17
-
17:37
-
16:52
-
16:10
-
16:01
-
15:59
-
15:28
-
15:08
-
14:36
-
14:28
-
13:27
-
12:53
-
12:29
-
11:09
-
09:52
-
00:42
- 5 сентября 2021
-
23:58
-
22:43
-
22:10
-
21:58
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:11
-
21:05
-
21:01
-
20:53
-
20:36
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
19:17
-
18:36
-
17:59
-
17:36