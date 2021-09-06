«Ты лучше, чем ты думаешь». Хэмилтон обратился к Боттасу

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к Валттери Боттасу на фоне новостей о его переходе в стан «Альфа Ромео» в следующем сезоне.



«Я безмерно горд, что последние пять лет работал вместе с Валттери Боттасом. Вместе мы были частью команды, которая выиграла четыре Кубка конструкторов и мотивировали друг друга продолжать преодолевать взлёты и падения. Он был лучшим товарищем по команде, с которым мне приходилось работать. Твои скорость и стойкость были впечатляющими, но чем ты действительно выделяешься для меня — это тем, кто ты есть. Ты лучше, чем думаешь, и я знаю, что тебя ждёт светлое будущее.



Спасибо, Валттери, за твою поддержку и потрясающий вклад в эту команду. Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Давай возьмём восьмой титул для команды», — написал в своём «инстаграме» Льюис Хэмилтон.