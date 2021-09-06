Источник: Мик Шумахер продолжит карьеру в «Альфа Ромео»

Известный журналист Питер Уиндзор сообщил, что Мик Шумахер может перейти в «Альфа Ромео» в качестве напарника Валттери Боттаса, заменив в составе команды Антонио Джовинацци в 2022 году.



«Как и предсказывалось пару недель назад, Тото Вольф действительно заключил сделку со своим другом Фредериком Вассёром, чтобы Валттери Боттас получил место в «Альфа Ромео». Это полностью расчищает дорогу в «Мерседес» для Джорджа Расселла. Вторая «Альфа Ромео», вероятно, достанется Мику Шумахеру. «Уильямс»? Джорджа заменит Алекс Албон», — написал Питер Уиндзор в своём «твиттере».



Нынешний сезон Мик Шумахер проводит в «Хаасе», однако ранее в прессе появлялась информация о возможном переходе немецкого гонщика в «Альфа Ромео».