Источник: Мик Шумахер продолжит карьеру в «Альфа Ромео»
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Известный журналист Питер Уиндзор сообщил, что Мик Шумахер может перейти в «Альфа Ромео» в качестве напарника Валттери Боттаса, заменив в составе команды Антонио Джовинацци в 2022 году.
«Как и предсказывалось пару недель назад, Тото Вольф действительно заключил сделку со своим другом Фредериком Вассёром, чтобы Валттери Боттас получил место в «Альфа Ромео». Это полностью расчищает дорогу в «Мерседес» для Джорджа Расселла. Вторая «Альфа Ромео», вероятно, достанется Мику Шумахеру. «Уильямс»? Джорджа заменит Алекс Албон», — написал Питер Уиндзор в своём «твиттере».
Нынешний сезон Мик Шумахер проводит в «Хаасе», однако ранее в прессе появлялась информация о возможном переходе немецкого гонщика в «Альфа Ромео».
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