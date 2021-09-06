Источник: Ник де Врис подписал контракт с одной из команд Формулы-1

Чемпион Формулы-Е, голландский гонщик Ник де Врис подписал контракт с одной из команд Формулы-1, сообщает GPToday. По информации источника, де Врис подписал соглашение утром 6 сентября 2021 года.



«Ник будет выступать в Формуле-1 в следующем году. Он подписал контракт на следующее утро после Гран-при Нидерландов», — цитирует GPToday анонимный источник.



Ожидается, что де Врис будет выступать в 2022 году в составе «Альфа Ромео» в качестве напарника Валттери Боттаса и заменит в составе коллектива Антонио Джовинацци. Если эта информация подтвердится, то со следующего сезона в составе швейцарского коллектива будут выступать два протеже «Мерседеса».



Напомним, 6 сентября стало известно, что Валттери Боттас подписал контракт с «Альфа Ромео» на несколько лет.