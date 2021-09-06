Источник: Ник де Врис подписал контракт с одной из команд Формулы-1

Чемпион Формулы-Е, голландский гонщик Ник де Врис подписал контракт с одной из команд Формулы-1, сообщает GPToday. По информации источника, де Врис подписал соглашение утром 6 сентября 2021 года.
«Ник будет выступать в Формуле-1 в следующем году. Он подписал контракт на следующее утро после Гран-при Нидерландов», — цитирует GPToday анонимный источник.
Ожидается, что де Врис будет выступать в 2022 году в составе «Альфа Ромео» в качестве напарника Валттери Боттаса и заменит в составе коллектива Антонио Джовинацци. Если эта информация подтвердится, то со следующего сезона в составе швейцарского коллектива будут выступать два протеже «Мерседеса».
Напомним, 6 сентября стало известно, что Валттери Боттас подписал контракт с «Альфа Ромео» на несколько лет.
- 6 сентября 2021
-
20:51
-
19:52
-
18:17
-
17:37
-
16:52
-
16:10
-
16:01
-
15:59
-
15:28
-
15:08
-
14:36
-
14:28
-
13:27
-
12:53
-
12:29
-
11:09
-
09:52
-
00:42
- 5 сентября 2021
-
23:58
-
22:43
-
22:10
-
21:58
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:11
-
21:05
-
21:01
-
20:53
-
20:36
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
19:17
-
18:36