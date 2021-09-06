«Пусть сменит очки. Какие 50 на 50?» Ральф Шумахер жёстко раскритиковал Гюнтера Штайнера

Экс-пилот Формулы-1, дядя Мика Шумахера Ральф раскритиковал руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера за то, что он оценил инцидент между Миком Шумахером и Никитой Мазепиным на Гран-при Нидерландов как равный по степени вины пилотов. Напомним, Мазепин жёстко заблокировал напарника в начале стартовой прямой.
«Я совершенно не понимаю Гюнтера Штайнера. Стоит признать, что его уровень компетентности в работе с пилотами оставляет желать лучшего. На подобных скоростях такие манёвры недопустимы. Я не знаю, где в этой ситуации он увидел, что вина пилотов 50 на 50. Пусть поменяет очки! Какие 50 на 50?
В Формуле-3 за подобное сразу бы дали штраф, но тут инцидент оставили на рассмотрение команде. Это неправильно», — сказал Ральф Шумахер в эфире Sky Germany.
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