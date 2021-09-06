Росс Браун удивлён, что в «Мерседесе» не попробовали провести третий пит-стоп в Зандворте

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подвёл итоги Гран-при Нидерландов.



«Макс полностью контролировал ход гонки, но иногда было ощущение, что Льюис сокращал отставание. Я думал, что за 20 кругов до финиша было небольшое окно, когда в «Мерседесе» могли рискнуть и провести третий пит-стоп, поставив пилоту «софт». Это сделало бы гонку более живой. Не знаю, кто бы в итоге выиграл, но на последних 20 кругах «софт» явно был бы быстрее «харда» на машине Ферстаппена.



Странно, что в «Мерседесе» не попробовали провести три пит-стопа. На этой трассе сложно обгонять, а терять им было нечего. В «Ред Булл» не смогли бы ответить на это, а на тот момент отставал от Макса менее чем на две секунды, и мог отыграть его за круг выезда из боксов на «софте», — написал Росс Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.