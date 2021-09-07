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Баттон: если Мазепин хочет долгую карьеру в Формуле-1, то ему нужно менять свой подход

Баттон: если Мазепин хочет долгую карьеру в Формуле-1, то ему нужно менять свой подход
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Экс-пилот Формулы-1 Дженсон Баттон раскритиковал российского гонщика «Хааса» Никиту Мазепина за опасную борьбу с Миком Шумахером на первом круге Гран-при Нидерландов. Мазепин жёстко заблокировал напарника в начале стартовой прямой.

«Мне показалось, что Мазепин был агрессивнее, чем нужно. Нельзя позволять себе эмоционально реагировать на подобные вещи, вот в чём проблема. В данном случае Никита слишком быстро сместился поперёк трассы. Неважно, что случилось в квалификации, это не должно влиять на тебя и на твоё выступление в гонке. Если такое происходит, то ты выбрал не тот вид спорта, потому что Формула-1 очень опасна.

Если Мазепин хочет долгую карьеру в Формуле-1, то ему нужно менять свой подход. Сейчас он действует слишком агрессивно. Нужно уметь преодолеть проблему, уметь оставить все в прошлом и двигаться дальше. Сейчас у Мазепина такого подхода нет. Он упорно боролся только ради того, чтобы оставить напарника позади в начале гонки», — приводит слова Баттона PlanetF1.

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