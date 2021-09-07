Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альфа Таури» подтвердила состав пилотов на сезон-2022

«Альфа Таури» подтвердила состав пилотов на сезон-2022
Комментарии

Команда «Альфа Таури» официально подтвердила состав пилотов на сезон-2022. Пьер Гасли и Юки Цунода останутся основными пилотами.

«После успешного сезона Пьера Гасли и Юки Цуноды, где они создали хорошие рабочие отношения на трассе и вне её, мы рады объявить, что сохраним обоих гонщиков на сезон 2022 года. Последовательность и стабильность имеют решающее значение на пороге новой эры, учитывая введение новых правил. Команда считает, что нынешний дуэт сможет показать хорошие результаты, хорошо поработав уже в 2021 году. Пьер показал очень сильные результаты, играя роль лидера команды, достигнув подиума и оставаясь в топ-10 общего зачёта. Тем временем Юки, ставший первым японским гонщиком, набравшим очки в дебютной гонке Формулы-1, принял новый вызов и быстро учится», — указано в пресс-релизе на официальном сайте команды.

Новость по теме
«Интересно, почему?» Гасли разочарован, что «Ред Булл» не взял его на сезон-2022
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021