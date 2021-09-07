«Альфа Таури» подтвердила состав пилотов на сезон-2022

Команда «Альфа Таури» официально подтвердила состав пилотов на сезон-2022. Пьер Гасли и Юки Цунода останутся основными пилотами.



«После успешного сезона Пьера Гасли и Юки Цуноды, где они создали хорошие рабочие отношения на трассе и вне её, мы рады объявить, что сохраним обоих гонщиков на сезон 2022 года. Последовательность и стабильность имеют решающее значение на пороге новой эры, учитывая введение новых правил. Команда считает, что нынешний дуэт сможет показать хорошие результаты, хорошо поработав уже в 2021 году. Пьер показал очень сильные результаты, играя роль лидера команды, достигнув подиума и оставаясь в топ-10 общего зачёта. Тем временем Юки, ставший первым японским гонщиком, набравшим очки в дебютной гонке Формулы-1, принял новый вызов и быстро учится», — указано в пресс-релизе на официальном сайте команды.