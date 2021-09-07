Тост прокомментировал сохранение Гасли и Цуноды в «Альфа Таури»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал сохранение Юки Цуноды и Пьера Гасли в составе команды на сезон-2022. Француз и японец останутся основными пилотами «Альфа Таури».



«Я рад объявить, что оба пилота останутся с нами в сезоне-2022. Развитие Пьера производит большое впечатление, за время в нашей команде он успел подняться на все три ступеньки подиума. Уверен, что это ещё далеко не всё, поэтому рад видеть Пьера с нами. Вдобавок его опыт поможет в развитии Цуноде, у них сложились хорошие отношения: соперничество на трассе и дружба за её пределами. Юки продолжает учиться каждый день, инженеры отмечают, что он запоминает и применяет на практике всю новую информацию. Пока Цунода находится только в начале спортивного пути, поэтому хорошо, что оба пилота продолжат работать вместе. Обеспечив себе состав на сезон-2022, мы можем сосредоточиться на оставшейся части нынешнего сезона», — приводит слова Тоста официальный сайт «Альфа Таури».