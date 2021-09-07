«Мерседес» официально объявил о подписании контракта с Расселлом

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» официально объявила, что в сезоне-2022 новым напарником семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона станет воспитанник коллектива британский гонщик Джордж Расселл. Нынешний пилот «Уильямса» сменит в составе «серебряных стрел» Валттери Боттаса, уже объявившего о грядущем переходе в «Альфа Ромео», с которой подписал многолетнее соглашение. Расселл также заключил с «Мерседесом» долгосрочный контракт.



Британский гонщик уже провёл в составе «Мерседеса» один Гран-при в 2020 году, когда заменил заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира. Тогда Расселл после старта со второй позиции был близок к победе в гонке, но потерял лидерство из-за проблем на пит-стопе и прокола.

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