Источник: Гуаньюй станет пилотом «Альфа Ромео» благодаря мощной спонсорской поддержке

Участник академии «Альпин» Чжоу Гуаньюй, выступающий в Формуле-2, входит в число претендентов на место напарника Валттери Боттаса в «Альфа Ромео». По информации корреспондента RMC Motori Паоло Чиккароне, Гуаньюй и вовсе считается главным фаворитом на место второго пилота «Альфа Ромео» благодаря мощной спонсорской поддержке — швейцарской команде уже пообещали € 30 млн.
Ранее сообщалось, что у Гуаньюя есть шансы оказаться в «Уильямсе», при этом вариант с британской командой считался более реальным. Вместе с тем в «Уильямсе» заявляли, что их финансовое положение позволяет выбирать гонщиков без учёта финансовой составляющей. Также отмечалось, что появление в Формуле-1 первого представителя Китая будет горячо приветствоваться владельцами Формулы-1 из Liberty Media.
Ранее Боттас рассказал, на сколько лет рассчитан его контракт с «Альфа Ромео».
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