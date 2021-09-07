Цунода отреагировал на сохранение места в «Альфа Таури»

Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал известие, что он продолжит выступать за «Альфа Таури» вместе с Пьером Гасли в сезоне-2022.

«Я восхищён, что останусь в «Альфа Таури» на второй сезон. Это невероятная возможность, и я так благодарен команде за то, что она позволила мне продолжить наращивать опыт в Формуле-1 с ними.



У меня очень хорошие отношения с Пьером, я уже многому у него научился в этом году, и его опыт помог мне продолжать развивать собственные навыки. Так что здорово, что я продолжу свой путь в Формуле-1 вместе с ним.



После недавнего переезда в Фаэнцу я считаю, что очень хорошо вписался в команду, и с нетерпением жду следующего сезона», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».