Тото Вольф оценил переход Джорджа Расселла в «Мерседес»

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал подписание контракта с Джорджем Расселлом. Британский гонщик будет выступать за «серебряные стрелы» со следующего сезона, заключив многолетний контракт.



«С нетерпением ждём следующего сезона, когда у Расселла будет возможность сделать новый шаг в своей карьере. Он становился победителем в каждой гоночной категории, и три года в «Уильямсе» дали представление о его будущем в Формуле-1. Теперь наша задача — помочь Джорджу продолжить обучение в нашей команде вместе с величайшим гонщиком всех времён — Льюисом Хэмилтоном. Я уверен, что они сформируют сильную команду, работая для «Мерседеса» на трассе и вне её. Мы сбросили с плеч груз планов на 2022 год и теперь готовы сконцентрироваться на последних девяти гонках нынешнего сезона», — цитирует Вольфа официальный сайт «Мерседеса».