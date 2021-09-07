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Хэмилтон: Расселл заслужил место в «Мерседесе» благодаря упорному труду

Хэмилтон: Расселл заслужил место в «Мерседесе» благодаря упорному труду
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что со следующего сезона его партнёром по команде станет Джордж Расселл. Британский гонщик подписал многолетний контракт с «серебряными стрелами».

«Хочу воспользоваться моментом, чтобы поприветствовать Расселла в нашей команде. Помню, как встретил Джорджа, когда он был молодым и только мечтал стать гонщиком Формулы-1. Расселл является отличным примером для детей, показывая, что мечты сбываются, когда ты стремишься к ним всем сердцем. Благодаря упорному труду он по праву заслужил место в нашей команде. С нетерпением ожидаю момента, когда он станет гонщиком «Мерседеса» и будет работать с нами, чтобы поднять команду ещё выше в сезоне-2022. Увидимся в следующем году», — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».

Ранее Расселл прокомментировал свой переход в «Мерседес», высоко оценив навыки Хэмилтона.

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