Расселл ответил Хэмилтону, прокомментировавшему его переход в «Мерседес»

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл ответил на комментарий пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который он оставил по случаю его предстоящего перехода в немецкую команду. Джордж будет выступать за «Мерседес» с сезона-2022, где сменит финна Валттери Боттаса, уже объявившего о грядущем переходе в «Альфа Ромео», с которой подписал многолетнее соглашение.
«Ценю твою поддержку, Льюис, и с нетерпением жду возможности поработать вместе с тобой», — написал Расселл под постом Хэмилтона в его «инстаграме».
Расселл уже провёл в составе «Мерседеса» один Гран-при в 2020 году, когда заменил заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира. Тогда Расселл после старта со второй позиции был близок к победе в гонке, но потерял лидерство из-за проблем на пит-стопе и прокола.
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